Harmloses Dornbirn unterliegt dem GAK

Der FC Dornbirn musste sich nach einer enttäuschenden Leistung dem GAK auswärts mit 2:0 geschlagen geben.

Ohne den verletzten Torjäger Renan ging es für den FC Dornbirn heute zum Grazer AK. In der Anfangsphase sahen die Zuseher ein sehr zerfahrenes Spiel mit leichten spielerischien Vorteilen für die Hausherren. In der 33. Minute ging der GAK dann auch in Führung. Nach einem Eckball war Koller am zweiten Pfosten zur Stelle und sorgte für das 1:0. Mit der Führung im Rücken blieb der GAK am Drücker, konnte aber keinen weiteren Treffer erzielen.

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Grazer das bessere Team. Die Dornirner hatten es in dieser Phase allein ihrem starken Schlussmann Ospelt zu verdanken, dass es erst 1:0 stand. Zusätzlich rettete in der 72. Minute die Querlatte für die Dornbirner. Die Gäste aus dem Ländle hatten in der zweiten Halbzeit praktisch keine Offensiv-Aktionen. In der Nachspielzeit sorgte der Vorarlberger Michael Liendl per Elfmeter für den 2:0-Endstand. Cavafe sah für sein Vergehen die Gelbe Karte. Am Ende kassierten die Dornbirner eine verdiente Niederlage.