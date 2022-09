Harmlose Austria muss sich Sturm Graz geschlagen geben

Die Lustenauer Austria kassierte bei Vize-Meister Sturm Graz eine 2:0-Niederlage und muss die Rückreise somit ohne Punkte antreten.

Nachdem die erste Druckphase der Hausherren unbeschadet überstanden werden konnte, kamen auch die Lustenauer zu der ein oder anderen Möglichkeit - die beste Chance vergab Teixeira, der an Sturm-Keeper Siebenhandl scheiterte. In einem temporeichen Spiel gingen die Grazer in der 26. Minute in Führung, als Prass per sehenswertem Weitschuss auf 1:0 stellte. Nach diesem Treffer hatte Sturm das Spiel besser unter Kontrolle und es ging mit dem knappen Spielstand in die Pause.

Lustenau offensiv zu harmlos

In der zweiten Halbzeit verlor das Duell sowohl an Tempo als auch an Qualität. Beide Mannschaften agierten in der Offensive zu durchsichtig, um die gegnerischen Defensivreihen in Bedrängnis zu bringen. Insgesamt war Sturm aber näher an der Entscheidung, als die Lustenauer am Ausgleich. Nach gut 70 Minuten war die Austria etwas aus dem Nichts knapp dran am Ausgleich, doch ein Schuss von Teixeira ging haarscharf am Tor vorbei. Die Lustenauer zeigten sich sehr bemüht, aber heute vor allem im letzten Drittel zu wenig effizient. Besser machten es auf der anderen Seite die Grazer, die in der 84. Minute durch Fuseini das 2:0 erzielten und für die Entscheidung sorgten. In der Nachspielzeit sah Anderson zudem noch aufgrund einer Notbremse die Rote Karte.