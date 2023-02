Hard verliert Spitzenspiel bei West Wien knapp

Die Roten Teufel aus Hard mussten sich West Wien auswärts nach langem Kampf mit 32:31 geschlagen geben.

Für den HC Hard ging es gleich im ersten Liga-Spiel nach der Winterpause richtig zur Sache, wartete mit dem schweren Auswärtsspiel gegen West Wien doch gleich das Duell um Platz zwei. Das Hinspiel in Hard endete im Herbst mit einem 26:26-Remis. Und auch die ersten Halbzeit entwickelte sich von Beginn weg zu einem ausgeglichenen Duell. Bis auf eine kurze Ausnahme beim Stand von 4:3 bzw. 5:3 für die Hausherren lagen allerdings meist die Roten Teufel knapp in Front. So ging es auch mit einer 13:15-Führung in die Pause.