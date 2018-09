Hard verhindert totalen Fehlstart

Der Alpla HC Hard holt in der Partie gegen Handball Tirol einen deutlichen Rückstand auf und verhindert damit den kompletten Fehlstart.

Nach der vor allem in der Deutlichkeit unerwarteten Auftaktniederlage in Krems waren die Roten Teufel heute in eigener Halle auf Wiedergutmachung aus. Diese sollte gegen Handball Tirol nach Anfangsschwierigkeiten zumindest teilweise gelingen.

Zwei unterschiedliche Halbzeiten

Die Gäste aus Tirol erwischten in der Sporthalle am See den besseren Start und hielten zumeist einen Vorsprung von drei oder vier Treffern. Bis zur Pause bauten die Silberstiere ihre Führung sogar auf 16:10 aus. Nach Seitenwechsel stand die Deckung der Harder dann aber deutlich besser und ließ insgesamt nur noch sieben Tore des Gegners zu.