Hard U12 holt 2. Platz beim Top Star Cup

Die U12 Mannschaft des FC Hard holt den zweiten Platz beim internationalen Top Star Cup in Fischach und lässt Spitzenteams wie den SSV Ulm 1846, TSV 1860 München, 1. FC Heidenheim und FC Augsburg hinter sich.

Dabei konnte die Mannschaft rund um Trainer Goran Krstovic an beiden Turniertagen spielerisch überzeugen. Mit einem 1:0 Sieg über den TSV 1860 München sicherte sich der FC Hard am ersten Tag den Sieg in seiner Vorrundengruppe und zog damit souverän in die Finalrunde der besten acht Mannschaften ein.