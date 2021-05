Hard steht nach klarem Heimsieg im Halbfinale

Der HC Hard setzte sich im entscheidenden dritten Viertelfinal-Spiel zu Hause gegen Bärnbach/Köflach klar mit 30:23 durch und steht somit im Halbfinale.

Im alles entscheidenden dritten Spiel der Best-of-three Serie im Viertelfinale empfing der ALPLA HC Hard die HSG Bärnbach/Köflach zu Hause in der Sporthalle am See. Für Schmid, Raschle & Co galt es, eine Serie zu verteidigen, denn seit Einführung des Viertelfinales in der spusu LIGA in der Saison 2013/2014 schafften die Roten Teufel in jeder Saison den Einzug ins Halbfinale. Und die Harder erwischten einen sehr guten Start und lagen früh mit 6:2 in Front. Doch die Gäste ließen sich nicht weiter abschütteln und hielten das Duell in weiterer Folge deutlich offener. Dennoch ging es nach 30 Minuten mit einer klaren 16:11-Führung des Favoriten in die Pause.