Hard siegt zum Abschluss des Grunddurchgangs

Im letzten Spiel des Grunddurchgangs feierte der HC Hard einen 18:16-Favoritensieg gegen Bärnbach/Köflach.

Im letzten Hauptrundenspiel des HC Hard war heute Mittelständler Bärnbach/Köflach zu Gast in der Sporthalle am See. Und die Roten Teufel legten mit viel Tempo und Druck los und lagen rasch mit 6:1 bzw. kurz danach mit 8:2 in Front. Doch die Gäste gaben so schnell nicht auf und kämpften sich bis zur Halbzeit Punkt um Punkt heran. Bei 12:9 für die Hausherren wurden die Seiten gewechselt.