Hard sichert sich mit Sieg Rang zwei

Der HC Hard feierte zum Abschluss des HLA-Grunddurchgangs einen souveränen 26:23-Auswärtssieg in Schwaz und sichert sich somit wichtige Punkte.

In der ersten Halbzeit waren die Harder dann von Beginn weg das bessere Team, zogen schnell auf 3:0 davon und bauten den Vorsprung bis zur Pause auf 15:9 aus. Diesen Vorsprung verwalteten die Harder in der zweiten Halbzeit bis auf eine kurze Schwächephase ohne Probleme und feierten am Ende einen nie gefährdeten 26:23-Sieg. Durch diesen Erfolg fixierten Zeiner und Co. den zweiten Rang im Grunddurchgang hinter den Fivers Margareten und verschafften sich so eine gute Ausgangslage für die Bonusrunde.