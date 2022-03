Hard schlägt Westwien und steht im Cup-Viertelfinale

Der HC Hard feierte im Nachtrag-Spiel des Cup-Achtelfinales zu Hause gegen Westwien einen 26:25-Sieg und steht somit im Viertelfinale gegen Krems.

Nach der coronabedingten Verschiebung des Spiels Anfang Februar kam es heute in Hard zum ÖHB-Cup-Achtelfinale zwischen dem HC Hard und Westwien. Auf den Sieger des Duells wartet im Viertelfinale bereits der UHK Krems. In der ersten Halbzeit entwickelte sich das erwartet enge Spiel zweier Teams auf Augenhöhe. Die Hausherren lagen meist knapp voran, zur Pause stand es dennoch 11:11. Den letzten Treffer erzielte dabei Hard-Keeper Doknic eineinhalb Minuten vor dem Pausenpfiff.

Spannung bis zum Schluss

In der zweiten Halbzeit setzten sich die Roten Teufel dank eines Zwischensprints von 13:13 auf 16:13 ab, was ein Timeout der Wiener zur Folge hatte. Anschließend hielten die Gäste diesen Abstand zumindest wieder bis zur 51. Minute, als Raschle auf 23:19 stellte. Obwohl es gegen Ende noch einmal knapp wurde, gaben die Harder diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand und jubelten am Ende dank des 26:25 über den Viertelfinal-Einzug. Bester Schütze der Harder war Predragovic mit sieben Toren.