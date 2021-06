Hard: Mann aus Bodensee gerettet und reanimiert

Ein Mann musste aus dem Bodensee gerettet werden, nachdem er mehrfach untergegangen war.

Am Donnerstag um 15.30 Uhr wurde die Seepolizei Hard über einen Badeunfall beim FKK Bad in Hard informiert. Ein Badegast hatte beobachtet, wie eine männliche Person beim Schwimmen in Richtung der Steganlage mehrfach unterging und kurz vor dem Ausstieg vollständig unter die Wasseroberfläche absank. Daraufhin alarmierte der Badegast weitere Badegäste, die den Mann aus dem Wasser beförderten und mit der Reanimation begannen. Diese wurde in der Folge von den alarmierten Rettungsleuten und dem Notarzt weitergeführt.