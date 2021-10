Erste Niederlage für Hard - Bregenz siegt souverän

Der HC Hard musste sich im Heimspiel Krems nach hartem Kampf mit 27:28 geschlagen geben. Bregenz Handball besiegt Vöslau klar mit 37:23.

Nach dem überraschenden Remis gegen Tabellenschlusslicht Ferlach wollte der HC Hard heute im Spitzenspiel gegen Krems wieder zurück auf die Siegerstraße. In der ersten Halbzeit entwickelte sich das zu erwartende enge Spiel. Nachdem die Kremser den ersten Treffer der Partie erzielten, lagen in weiterer Folge meist die Harder knapp voran. Beim Stand von 13:12 wurden die Seiten gewechselt.

In der zweiten Halbzeit zogen die Gäste aus Krems nach einer ausgeglichenen Anfangsphase beim Stand von 16:16 mit einem 3-Tore-Lauf auf 16:19 und etwas später auf 21:26 davon. In weiterer Folge versuchten die Harder mit viel Einsatz noch einmal zurück ins Spiel zu kommen und kamen kurz vor Schluss tatsächlich wieder bis auf einen Treffer heran. Mehr ließen die Kremser am heutigen Abend aber nicht zu, wodurch der HC Hard mit dem 27:28 die erste Niederlage in der laufenden Saison kassierte.