Hard jubelt über wichtigen Sieg gegen Handball Tirol

Der HC Hard feierte im Liga-Nachtragsspiel gegen Schwaz Handball Tirol einen hart erkämpften 29:28-Heimsieg und setzt sich an der Tabellenspitze etwas ab.

Nach dem souveränen Einzug in das Cup-Halbfinale ging es für den HC Hard heute mit dem Nachtragsspiel in der Liga gegen Schwaz Handball Tirol weiter. Zu Beginn taten sich die ersatzgeschwächten Hausherren schwer, ins Spiel zu kommen und die Gäste lagen zwischenzeitlich mit drei Treffern voran. Etwa zur Mitte der ersten Halbzeit bekamen die Roten Teufel das Spiel aber immer besser in den Griff, schafften nach dem Ausgleich auch die erstmalige Führung und gingen mit einer 14:12-Führung in die Pause.

Viel Spannung in Halbzeit zwei

In der zweiten Halbzeit knüpften die Harder an die letzten Minuten der ersten 30 Minuten an und bauten den Vorsprung rasch auf fünf Treffer aus. Doch die Tiroler gaben sich noch nicht geschlagen und kämpften sich innerhalb weniger Minuten wieder zurück ins Spiel. Nach dem Ausgleich zum 20:20 wechselte die Führung in weiterer Folge mehrfach hin und her.