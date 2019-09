Hard jubelt über perfekten Saisonstart

Der HC Hard startete mit einem verdienten 30:25-Heimsieg gegen Bärnbach/Köflach in die neue HLA-Saison.

Zum Abschluss der ersten Runde der neuen HLA-Saison empfing Vize-Meister HC Hard Bärnbach/Köflach. Und die Hausherren starteten mit dem Selbstvertrauen aus dem Supercup-Sieg gut in das Spiel und setzten sich nach einer ausgeglichenen Anfangsphase Schritt für Schritt ab und gingen mit einer klaren 17:13-Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit zogen die Harder zwischenzeitlich auf 20:14 davon. Die Gäste ließen jedoch nicht locker und kämpften sich bei 22:19 wieder auf drei Treffer heran. Mehr war für den Außenseiter am heutigen Abend aber nicht mehr möglich und Hard feierte mit dem klaren 30:25-Sieg einen perfekten Start in die neue HLA-Saison.