Hard holt sich Sieg beim Tabellenführer Tirol

Der HC Hard jubelte über einen wichtigen 30:26-Sieg auswärts beim bis dato ungeschlagenen Tabellenführer Handball Tirol.

Der HC Hard gastierte heute zum absoluten Topspiel der Liga bei Tabellenführer Handball Tirol. Dabei wollten Möstl und Co. unbedingt einen Sieg, um bis auf einen Punkt an die Tiroler heranzurücken. In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein hochklassiges und schnelles Duell, bei dem sich kein Team entscheidend absetzen konnte. Wie meistens während den ersten 30 Minuten waren es aber die Harder, die knapp vorne lagen und mit einer knppen 12:14-Führung in die Pause gingen. Österreichs Nationalkeeper Constantin Möstl lag zur Halbzeit bereits bei starken acht Paraden.