Hard holt sich mit Sieg in Krems die Tabellenführung

Dank eines 26:24-Auswärtssieges beim UHK Krems kehrten die Roten Teufel aus Hard zurück an die Tabellenspitze der HLA.

Am heutigen Freitagabend stand in der Handball Liga Austria das Topspiel auf dem Programm. Dabei empfing der Krems die Roten Teufel aus Hard. Die Gäste wollten dabei mit einem Sieg gegen den bisherigen Tabellenführer zurück an die Tabellenspitze. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzten sich die Harder mit zwei 3:0-Läufen schon früh in der Partie mit fünf Toren ab. Dies war auch der Vorsprung mit dem es beim Stand von 14:9 in die Pause ging.