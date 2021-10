Hard holt sich mit Remis die Tabellenführung zurück

Der HC Hard musste sich im Heimspiel gegen Westwien mit einem 26:26-Unentschieden zufrieden geben.

Am 6. Spieltag der HLA empfing der HC Hard Westwien in der Sporthalle am See. Mit einer am Ärmel angebrachten Regenbogenschleife wollten beide Verein unter dem "Gemeinsam für Vielfalt" dabei ein Zeichen setzen. Auch für Hard-Trainer Jónsson war es ein besonderes Spiel, war es doch das erste Aufeinandertreffern mit seinem Ex-Verein. Doch die erste Halbzeit verlief nicht nach Wunsch, denn die Gäste aus Wien lagen von Beginn weg in Front. Der Rückstand der Harder variierte dabei zwischen einem und vier Treffern. Nach 30 Minuten wurden beim Stand von 11:14 die Seiten gewechselt.