Hard gelingt Revanche gegen die Fivers

Der HC Hard bleibt Handball Tirol dank eines 34:31-Heimsieges gegen die Fivers Margareten auf den Fersen.

Der HC Hard hatte heute Abend die Fivers Margareten zu Gast in der Sporthalle am See. Dabei wollten die Roten Teufel den Schwung aus dem Derbysieg mitnehmen und mit einem Sieg gegen den ewigen Rivalen an Tabellenführer Tirol dranbleiben. Und die Hausherren zeigten von Beginn weg eine konzentrierte Leistung und setzten sich so Punkt um Punkt ab. Die Fivers lagen nur einzig beim Stand von 1:1 ganz zu Beginn nicht in Rückstand. Nachdem der Vorsprung zwischenzeitlich bereits sieben Tore betrug, ging es mit einer komfortablen 18:12-Führung in die Halbzeitpause.