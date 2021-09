Hard feiert in Graz zweiten Saisonsieg

Der HC Hard feierte auswärts bei Graz auch am zweiten Spieltag einen Sieg (34:27) und schaffte somit einen perfekten Start in die neue Saison.

Nach dem Kantersieg gegen Vöslau ging es für den HC Har heute am zweiten Spieltag auswärts gegen die HSG Graz. Nach einem guten Start in die Partie hielt Graz in weiterer Folge besser mit und hielt das Duell offen. Erst dank eines 3:0-Laufs zur Mitte der Halbzeit setzten sich die Roten Teufel etwas deutlicher ab. Nach 30 Minuten wurden beim Stand von 13:17 die Seiten gewechselt.