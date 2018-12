Hard feiert Heimsieg gegen HSG Graz

Der Alpla HC Hard gewinnt das Heimspiel gegen HSG Graz mit 25:22.

Für den Alpla HC Hard war der Auftritt gegen den Tabellenzweiten aus Graz das zweite Heimspiel der Woche. Die Gäste aus der steirischen Landeshauptstadt erwischten den besseren Start und führten nach drei Minuten mit 3:0. Danach fanden die “Roten Teufel” aber in die Partie, erzielten vier Treffer am Stück. Beim Stand von 13:11 für die Gärtner-Sieben wurden in der Sporthalle am See die Seiten gewechselt.