Hard deklassiert Krems - Bregenz jubelt über Sieg gegen Linz

Der HC Hard feierte auswärts gegen Krems einen überraschend klaren 37:29-Sieg. Auch Bregenz jubelt beim 33:31 gegen Linz.

Harter Kampf in Bregenz

In Bregenz erwischten die Hausherren einen guten Start und setzten sich rasch mit bis zu drei Toren ab. Doch die Linzer ließen sich nicht abschütteln und kamen beim 8:8 wieder zum Ausgleich. Bregenz blieb aber konzentriert und lag auch in weiterer Folge meist knapp voran. Nach 30 spannenden Minuten wurden beim Stand von 16:14 die Seiten gewechselt.

In der zweiten Halbzeit blieb das Duell sehr offen, wobei die Bregenzer nie in Rückstand gerieten. Zwischenzeitlich sah es bei +3 so aus, als ob sich die Hausherren absetzen können. Doch die Linzer kämpften sich einmal mehr zurück und glichen kurz vor Schluss beim Stand von 31:31 wieder aus. Doch Bregenz bewahrte die Ruhe und fixierte mit einem Doppelschlag den 33:31-Heimsieg. Bester Werfer war Tobias Wagner mit acht Toren.

Fantastische 1. Halbzeit

Die Harder zeigten sich in Krems von der ersten Minute weg hochkonzentriert und ließen den Hausherren nicht den Hauch einer Chance. Punkt um Punkt zogen Tokic und Co. davon und lagen bereits nach wenigen Minuten klar voran. Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung sogar elf Tore. Zur Pause war das Spiel beim klaren 10:20 aus Sicht der Kremser bereits entschieden. In der zweiten Halbzeit schaltete Hard einen Gang zurück und die Hausherren konnten das Duell deutlich offener gestalten. Dennoch ließen die Roten Teufel die Kremser nicht zurück ins Spiel kommen und feierten am Ende einen beeindruckenden 37:29-Sieg.