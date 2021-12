Hard besiegt Aufsteiger Vöslau nach hartem Kampf

Der HC Hard hatte beim Außenseiter Vöslauer HC härter zu kämpfen, as erwartet, ging am Ende aber als klarer 28:35-Sieger vom Feld.

Für den HC Hard ging es am heutigen Freitagabend zum Aufsteiger Vöslauer HC. Nachdem die Startphase wie erwartet für die Roten Teufel lief, kämpften sich die Hausherren gut in die Partie und stellten die Gäste immer mehr vor Probleme. So lagen die Vöslauer zwischenzeitlich sogar drei Treffer voran - mit dem Stand von 15:13 für den Außenseiter ging es in die Pause.