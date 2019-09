Happy End: Nadja ist wieder da

Altach - Mehrere Tage wurde sie vermisst, seit Montag­abend gibt es glücklicherweise Entwarnung: Die 16-jährige Nadja J. aus Altach ist wohlbehalten wieder zuhause bei ihrer Familie.

Die Tage des Bangens sind vorbei. Nachdem die 16-jährige Nadja am Freitag nicht in der Arbeit erschienen war und niemand über ihren Aufenthaltsort Bescheid wusste, wurde die Teenagerin aus Altach als vermisst gemeldet. Ihre Familie wandte sich an die Plattform „Österreich findet euch“, die österreichweit zur Suche nach Nadja aufrief. Auch in den regionalen Medien wurde die Vermisstenmeldung geteilt – mit Erfolg, wie Nadjas Großvater gegenüber WANN & WO mitteilte: „Die Mobilisierung war sehr hilfreich, Nadja konnte am Montag in Feldkirch gefunden werden.“ Abends gegen 20 Uhr wurde die 16-Jährige von der Polizei nach Hause gebracht. „Wir sind sehr froh und glücklich, dass sie wieder zuhause ist“, freut sich ihr Großvater darüber, dass das Mädchen unbeschadet zu ihrer Familie zurückgekehrt ist.