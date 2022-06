Happy End nach einem Jahr: Kater Jimmy ist wieder da

Fast ein Jahr lang war Kater Jimmy verschwunden. Diese Woche tauchter er plötzlich wieder auf. Frauchen Petra Gortano aus Schlins ist überglücklich.

Vor rund einem Jahr zog Petra Gortano von Tosters nach Schlins. In Tosters hatten sie ein Haus, ihr Kater Jimmy war von klein auf bei ihr und war die Umgebung gewohnt. Der Freigänger im 10. Lebensjahr blieb daher zuerst eine Woche lang bei ihrem Sohn in der Stadt. "Nach einer Woche sagte er: Du, Mama, das funktioniert nicht", erzählt sie. Jimmy habe sich komisch verhalten, wurde daher bei den Eltern ihres Freundes untergebracht. Auch dort tat der Kater sich schwer.

"Haben ihn nie gefunden"



"Nach vierzehn Tage war mein Freund unten und hat seine Eltern besucht", so die Katzenbesitzerin. "Am Abend haben sie gelüftet und in einem unbeobachteten Moment haute Jimmy über den Balkon ab", schildert sie. So begann die große Suche nach dem Kater. Auch zwei Tierkommunikatoren halfen dabei. Doch die Lage schien aussichtslos. "Wir haben ihn nie gefunden", gibt Gortano zu verstehen.