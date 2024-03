Happy Birthday, Purzelbaum! Eltern-Kind-Programm feierte 20. Geburtstag

Purzelbaum, das sind Eltern-Kind-Gruppen und die feierten kürzlich ihren 20er – und zwar mit einem Geburtstagsliedchen zum Mitsingen, Mittanzen und Mitfeiern.

20 Jahre Purzelbaum-Eltern-Kind-Gruppen in Vorarlberg - das feiert die ganze Purzelbaum-Fangemeinde mit einem eigenen Lied! „Das Purzelbaum-Lied ist unser Geschenk an Familien mit kleinen Kindern. Anstatt eines großen Festes ist das unsere nachhaltige Idee zum Jubiläum, von der alle etwas haben und die in den nächsten Jahren in den Gruppen und Familien weiterlebt“, freuen sich die Elternbildnerinnen des Katholischen Bildungswerks über die Idee, die Musik wurde.

Mit der Idee klopften sie übrigens bei Nina Fleisch, Musikerin bei der Jungen Kirche, an und konnten sie gleich dafür begeistern. So ist ein Kooperationsprojekt von Elternbildung und Junger Kirche entstanden, das Bewegung und Lebensfreude in den Familienalltag bringt.

