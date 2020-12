Handyvertrag-Betrüger ergaunert 30.000 Euro

Mit einer Betrugsmasche mit Handyverträgen ergaunerte ein junger Mann aus Vorarlberg 30.000 Euro. Die Polizei kam dem 28-Jährigen auf die Spur.

Am Mittwoch wurde die Polizeiinspektion Rankweil von einer Polizeidienststelle aus Wien über eine Betrugsanzeige in Kenntnis gesetzt. Ein Geschädigter zeigte dort an, dass er eine Rechnung über einen Handyvertrag bekommen habe, den er nie abgeschlossen habe. Der Vertrag sei in einer Rankweiler Filiale einer österreichweit tätigen Handelskette abgeschlossen worden.