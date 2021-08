Handysucht bei Kindern: "Eltern müssen erzieherisch tätig werden"

Andreas Prenn, Stellenleiter SUPRO Stiftung Maria Ebene, sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Handy- und Mediensucht bei Kindern und die Auswirkungen der Pandemie.

Die vermehrte Nutzung von Handy und Computern durch Kinder und Jugendliche steht unter Experten bereits seit Jahren in der Kritik. Problematisch werde es, wenn die Jugendlichen ihren Selbstwert nur mehr Computernutzung ziehen und digitale Netzwerke die einzige Form von Kontakt ist, so Andreas Prenn, Stellenleiter der SUPRO Maria Ebene, in "Vorarlberg LIVE". Die übermäßige Nutzung könne neben psychischen auch zu körperlichen Problemen führen.