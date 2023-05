Handwerk im Fokus beim Markt im Zentrum

Hörbranz. Vor dem Muttertag wird der untere Kirchplatz zur großen Marktmeile.

Unter dem Motto „Frühlingserwachen“ geben sich am kommenden Samstag von 10.00 bis 16.00 Uhr über ein Dutzend Handwerksbetriebe sowie private Personen ein Stelldichein am unteren Kirchplatz in Hörbranz. Neben der breiten Produktvielfalt erhalten die Gäste auch einen exklusiven Einblick in die Arbeit der Dienstleister, so etwa auch beim Schaudrechseln. „Wir wollen mit dem kreativen Markt den Handwerksbetrieben eine gemeinschaftliche Plattform im Ortszentrum bieten“, so Initiator Helmut Winkler mit Josef Berkmann (Obmann Markt- und Kulturausschuss). Zudem findet traditionell auch der Wochenmarkt (08-12 Uhr) statt. Die sanfte Mobilität spielt bei der Hörbranzer Marktmeile auch eine zentrale Rolle.