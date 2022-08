Handwerk hat goldenen Boden: Kinder am Bau

Sägen, hämmern, bohren. Auf der Kinderbaustelle in Hohenems hat der Nachwuchs die Möglichkeit seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

Seit dem 22. August wird auf einer Wiese beim Wifi in Hohenems emsig gebastelt und gebaut. Die Kinder können ihre Ideen handwerklich in die Tat umsetzen. Ziele der Initiative sind die Förderung in Bereichen wie Selbstständigkeit, Wahrnehmung, soziale Kompetenz, Eigenverantwortung, Teamarbeit, Kompromissbereitschaft und noch vieles mehr. Dazu kommt die tägliche Bewegung an der frischen Luft. Manch ein Knirps könne sich, laut Projektleiterin Ulrike Herburger, durchaus einen Beruf als Tischler oder in einem anderen Handwerk vorstellen.