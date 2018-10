Handwerk + Form 2018: Ausstellungsrundgang durch ganz Andelsbuch

Bereits zum achten Mal findet in Andelsbuch der gestalterische Wettbewerb "Handwerk + form" statt. VOL.AT sprach vorab mit Thomas Geisler, Geschäftsführer des Werkraum Bregenzerwald.

Seit 2000 findet im Dreijahresrhythmus der Wettbewerb “Handwerk + Form” statt. Ziel ist dabei die Förderung der Zusammenarbeit von Handwerkern mit Entwerfern in der Region. “Handwerk + Form” rückt die Bregenzerwälder Bau- und Wohnkultur in den Mittelpunkt, Tradition und Feingefühl im Umgang mit Material und Maß werden groß geschrieben.

Werkraumhaus als Ausgangspunkt

Besucher könnten in einer begleitenden Ausstellung sämtliche vielfältige Einreichungen aus Vorarlberg und Umgebung bestaunen. In ehemaligen Werkstätten und sanierten Häusern in Andelsbuch findet zudem ein Rundgang statt dessen Ausgangs- und Sammelpunkt das Werkraumhaus ist.