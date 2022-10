Handels-KV startet im Schatten der Metaller-Lohnrunde

Heute starten die Verhandlungen für den Kollektivvertrag der über 500.000 Beschäftigten im Handel, die Vorzeichen dafür sind schwierig. Bei der bereits laufenden Metaller-Lohnrunde haben die Arbeitgeber gestern ein Einkommensplus von 4,1 Prozent und eine Erfolgsbeteiligung angeboten - während die Arbeitnehmervertreter ein Plus von 10,6 Prozent fordern. Basis der Sozialpartner-Verhandlungen ist traditionell die Inflation der vergangenen zwölf Monate, sie lag bei 6.3 Prozent.

Die Arbeitnehmervertreter der Gewerkschaften PRO-GE und GPA reagierten auf das Angebot in der zweiten Metaller-Verhandlungsrunde empört, bereits zuvor hatten sie Betriebsversammlungen - also stundenweise Protestmaßnahmen in den Betrieben - für den Fall einer Nicht-Einigung angekündigt.