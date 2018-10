Handel, Handwerk und Tourismus

Bei der 6. Lehrlingsmesse im Polysaal herrschte reges Interesse von allen Seiten

„Wer kann Jugendliche besser ansprechen als Jugendliche? Das ist schon immer so gewesen und vor allem trauen sich die jungen Leute auch Lehrlinge diverse Fragen zu stellen, die sie wahrscheinlich einem Lehrherren nicht sofort stellen wollen“, weiß einer der zwei Obmänner der Wige Montafon, Harry Rudigier. Neben den gängigen Berufen wie etwa Elektriker, Einzelhandelskaufmann, Maschinenbautechniker oder Installateur wurden aber auch Nischenlehren wie etwa die Lehre als Seilbahntechniker oder die Lehre als Kosmetikerin vorgestellt. Und auch durchaus kleinere Betriebe der Region hatten einen Infostand und boten viele Anregungen. Zudem durften die Jugendlichen auch oft selbst Hand anlegen und ihre Fähigkeiten und ihre Geschicklichkeit im Umgang mit Werkzeugen oder den alltäglichen Gebrauchsgegenständen in ihrer Lehrzeit gleich vor Ort ausprobieren.

„Die Möglichkeit für Jugendliche hier an einem Ort gebündelt so viel Informationen zu erhalten ist toll und wird auch sehr gut genutzt“, zeigt sich Landtagspräsident Harald Sonderegger begeistert von der 6. Montafoner Lehrlingsmesse. Zudem konnten sich die Besucher an jedem Stand einen Stempel holen, um sodann ihre Karte für die große Verlosung am Ende des Tages in einen Lostopf zu werfen. Denn als Hauptgewinn lachte ein neues Ipad, das vom einen oder anderen sehnsüchtig bereits beim Betreten der Lehrlingsmesse begutachtet wurde.