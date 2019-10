Handballderby sorgt für viel Zündstoff

Es ist wieder soweit: Der Handballclub Sparkasse BW Feldkirch empfängt am Samstagabend zum kleinen Vorarlberger-Handballderby den HC Hohenems.

Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Reichenfeldhalle in Feldkirch.

Nach dem kurzen Gastauftritt der Emser-Handballer in der Württembergliga, treffen sich die Ländlerivale zu einer erneuten Derby-Auflage in der Landesliga. Und spannender könnte es in diesem Jahr nicht sein! Nachdem Roland Ropoli und Daugirdas Dilys über den Sommer den HC Hohenems verlassen haben, steckt die Mannschaft zurzeit in einer schwierigen Lage. Zwar werden die Emser auch in dieser Saison durch Bregenzer-Akteure unterstützt, dennoch ist sind die beiden Abgänge nicht so leicht zu verkraften. Die Mannschaft von Spielertrainer Gernot Watzl steht mit einem Sieg und zwei Niederlagen dar. Gegen die starke Mannschaft vom TV Reichenbach gelang den Emser-Handballern ein 21:25 Überraschungssieg. Die schnellen Flügelspieler Füssinger und Jenni sind spielentscheidend Akteure bei den Grafenstädtern. Aber auch vom Rückraum glänzt Nils Naumann immer wieder mit Toren.