Handball-WM: Ungarn löst Viertelfinalticket

Ungarn profitiert von Portugal-Niederlage gegen Schweden und steht in der K.O.-Phase dieser Weltmeisterschaft.

Am letzten Spieltag der Hauptrundengruppen 1 und 2 ging es um eines der zwei verbleibenden Tickets für das Viertelfinale bei der diesjährigen Handball-WM.

Ungarn, Island und Portugal durften sich Chancen auf eine Teilnahme an der K.O.-Phase ausrechnen. Die Magyaren besiegten die Kapverden erwartungsgemäß problemlos mit 42:30, damit war Island bereits vor ihrem Spiel gegen Brasilien aus dem Rennen. Die Nordeuropäer gewannen zwar mit 41:37, da der Direktvergleich mit den Ungarn aber verloren ging, konnte sich Island nicht mehr für die nächste Runde qualifizieren.

Ungarn profitiert

Nun lag es also an Portugal, sich das Viertelfinalticket zu schnappen. Gegen die bereits fix als Gruppensieger feststehenden Co-Gastgeber Schweden hätte bereits ein Zähler gereicht, da man den Dreiervergleich mit Ungarn und Island bereits in der Vorrunde für sich entschieden hatte.