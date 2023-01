Handball-WM: Spiele vom Samstag

Deutschland, Norwegen und Ägypten fixieren Einzug ins WM-Viertelfinale.

Am Samstag sicherten sich drei weitere Mannschaften das Ticket für das Viertelfinale bei der Handball-WM 2023. Vor dem abschließenden Spieltag in der Hauptrunde am kommenden Montag können Deutschland, Norwegen und Ägypten bereits für die nächste Turnier-Phase planen.

Klare Favoritensiege

Norwegen überrollte völlig überforderte Katarer und siegte überlegen mit 30:17. Sagosen & Co. behalten damit ihre weiße Weste, feiern den fünften Sieg im fünften Spiel und stehen fix in der K.O.-Runde.

Erwartungsgemäß keine Mühe hatte Titelverteidiger Dänemark mit dem Underdog aus den USA. Schon zur Pause lag der amtierende Weltmeister entscheidend mit acht Treffern Vorsprung in Front. Am Ende siegten die Dänen mit 33:24, die zwar heute damit noch nicht den fixen Aufstieg ins Viertelfinale schafften, allerdings dafür nur noch einen Zähler benötigen.

Mit einem 26:22-Sieg gegen Bahrain qualifizierte sich auch Ägypten bereits vor dem abschließenden Hauptrundenspieltag fix für das Viertelfinale. Die Nordafrikaner legten den Grundstein zum Erfolg bereits in Halbzeit eins und bleiben bei dieser Endrunde weiter ohne Punkteverlust. Am Montag geht es gegen Dänemark um den Gruppensieg.

Weitere Ergebnisse

Serbien bezwang Argentinien mit 26:22 und hält somit in der Hauptrundengruppe drei bei 4:4-Punkten. Mühelos setzte sich in Gruppe vier Kroatien gegen Belgien durch. Bereits zur Pause führten Duvnjak & Co. mit 21:13, in Halbzeit zwei wurde ein Gang zurückgeschaltet. Am Ende gingen die Kroaten mit 34:26 als klarer Sieger von der Platte. Von diesen Teams hat nur noch Kroatien eine theoretische Chance auf eine Viertelfinalteilnahme.