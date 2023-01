Handball-WM: Portugal trumpft groß auf

Neben Titelfavorit Frankreich sicherte sich auch Portugal dank eines klaren Sieges gegen Ungarn den Gruppen-Sieg. Spanien und Schweden bleiben makellos.

Am vorletzten Tag der Vorrunde der Handball-Weltmeisterschaft kam es gleich zweimal zum direkten Duell um den Gruppensieg. Bereits am frühen Abend traf Frankreich auf Slowenien, später duellierten sich Portugal und Ungarn.

Frankreich bleibt makellos

Beim Duell Frankreich gegen Slowenien entwickelte sich von Beginn weg das erhoffte enge Duell, wobei die Franzosen meist knapp voran lagen. Gegen Ende der ersten Halbzeit sah es sogar danach aus, dass sich der Favorit absetzen kann, doch nach einem 5-Tore-Rückstand kämpften sich die Slowenen bis zur Pause wieder auf 16:14 heran. In der zweiten Halbzeit ließ Frankreich aber keinen Zweifel daran, wer sich den Gruppensieg holt und setzte sich zwischenzeitlich auf bis zu sieben Tore ab. Am Ende jubelten Karabatic und Co. über einen verdienten 35:31-Sieg.