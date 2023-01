Handball-WM: Frankreich und Spanien im Viertelfinale

Die Titelfavoriten Schweden, Frankreich und Spanien gaben sich keine Blöße und stehen nach souveärnen Siegen vorzeitig im Viertelfinale.

Bei der Handball-Weltmeisterschaft waren heute bereits am frühen Abend die beiden Favoriten Frankreich und Spanien im Einsatz, die im bisherigen Turnierverlauf durchwegs überzeugen konnten. Die deutlich schwerere Aufgabe hatten heute die Spanier, die es mit Slowenien zu tun bekamen. Und in der ersten Halbzeit war es das erwartet enge Duell. Obwohl die Iberer meist knapp vorne lagen, ging es mit einem 15:15 in die Pause. In der zweiten Halbzeit setzte sich aber die höhere individuelle Klasse durch und die Spanier feierten am Ende einen klaren 31:26 Sieg. Frankreich hatte hingegen mit dem Iran wenig Probleme und jubelte über einen souveränen 41:29-Sieg. Ebenfalls siegreich blieben am frühen Abend Portugal (35:23 gegen Kap Verde) und Ungarn (28:25 gegen Brasilien).