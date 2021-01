Handball-WM: Frankreich eine Nummer zu groß

Das Österreichische Handball-Nationalteam kassierte gegen Titelfavorit Frankreich eine 35:28-Niederlage, zeigte dabei aber eine ordentliche Leistung.

In der zweiten Halbzeit ging es in einer ähnlichen Tonart weiter. Die Franzosen kontrollierten das Spiel, ohne die Österreicher je wirklich nahe kommen zu lassen. Weber und Co. gaben jedoch nie auf und kämpften um jeden Treffer. Am Ende jubelten die Franzosen mit dem 35:28 über den zweiten Erfolg nach dem Sieg im Auftaktspiel gegen Norwegen. Für die Österreicher ist das Ergebnis aber durchaus respektabel. Nun gilt es, im abschließenden Gruppenspiel gegen Norwegen alle Kräfte zu mobilisieren und vielleicht doch noch die Sensation zu schaffen.