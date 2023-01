Handball-WM: Dänemark holt sich 3. Titel in Folge

Mit einem 34:29-Sieg gegen Olympiasieger Frankreich sicherte sich Dänemark den dritten Weltmeistertitel in Folge.

Nachdem sich Spanien in einem hochklassigen Duell gegen Gastgeber Schweden den dritten Platz sicherte, kam es am Abend zum WM-Finale zwischen Olympiasieger Frankreich und Weltmeister Dänemark. Und das Spiel in Stockholm hielt von der ersten Minute das, was es versprach. Dänemark erwischte dabei den besseren Start und setzte sich auch dank Torhüter Landin gleich vier Tore ab. Die Franzosen benötigten einige Minuten, um ins Spiel zu kommen und offensiv Lösungen zu finden. Gegen Ende der ersten Halbzeit konnte der Rückstand aber Punkt um Punkt verkürzt werden und es ging mit einem 15:16 aus Sicht von Frankreich in die Pause.