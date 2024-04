Handball Tirol eliminiert Titelverteidiger Hard und steht im Endspiel um den ÖHB-Cup

Die Roten Teufel unterliegen nach hartem Kampf und spannendem Spiel im Semifinale mit 31:33.

Titelverteidiger ALPLA HC Hard traf im Halbfinale beim Finalturnier um den ÖHB Cup in Schwaz auf Gastgeber Handball Tirol. Mit dieser Auslosung waren im Vorfeld beide Teams nicht unbedingt glücklich, denn es handelte sich bei diesem Aufeinandertreffer quasi um ein vorweggenommenes Endspiel der beiden besten Mannschaften aus dem Grunddurchgang der HLA Meisterliga.

Gleichstand zur Halbzeit

Wie erwartet verlief die Partie spannend, zunächst lagen die Hausherren in Halbzeit eins knapp voran. Eine knappe Viertelstunde war absolviert, da fanden die Tiroler beim Stand von 11:7 die bis dahin höchste Führung vor. Die Roten Teufel blieben dran und nach 22 Minuten gingen die Harder dann durch ein Tor von Goalie Möstl ins leere gegnerische Gehäuse erstmals an diesem Freitag Abend in Front (13:12). Beim ausgeglichenen Spielstand von 16:16 wurden in der vollen Sporthalle Ost Schwaz schließlich die Seiten gewechselt.

Ähnlich ging es auch in Halbzeit zwei weiter, keine der Mannschaften konnte sich entscheidend absetzen. Wie schon zu Beginn der Partie waren es die Tiroler, die etwas besser aus der Kabine kamen. Zumeist legte Schwaz einen Treffer vor, die Antwort der Harder ließ aber nicht lange auf sich warten. Und so ging wogte das Geschehen hin und her, in Minute 55 gelang es den Gastgebern nach längerer Zeit wieder einmal, sich einen Vorsprung von zwei Toren zu erabeiten (30:28).

Spannung bis zum Schluss

Für die Entscheidung in diesem spannenden Duell sorgte schließlich Peric mit seinem insgesamt achten Treffer zum 32:30 eine halbe Minute vor der Schlusssirene. Zwar konnte Tokic auf der Gegenseite noch einmal verkürzen, am Ende stellte Miskovez mit Ablauf der Spielzeit den 33:31-Endstand her.