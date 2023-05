Handball-Legende analysiert Top-Klubs Bregenz und Hard

Beide Vorarlberger Handball-Vereine in der Bundesliga haben ihre Hinspiele im Viertelfinale des Meister-Play-offs verloren. Eine seit Jahren einzigartige Situation.

Sieben Meistertitel allein mit Bregenz und Hard, zehn insgesamt - Andreas Varga ist ein Experte, was die beiden Vorarlberger Top-Handballklubs Hard und Bregenz angeht. Er hat am Freitagabend bei "Vorarlberg LIVE" analysiert, wie es um den Vorarlberger Handball steht.

Finale ohne Ländle?

"Weltuntergang ist es keiner", meint Andreas Varga zu einem möglichen Ausscheiden von Hard und Bregenz bereits im Viertelfinale des Meister-Play-offs. Es wäre aber definitv ein "kollateraler Schaden" für beide, weil die Erwartungshaltung eine größere sei. Man müsse nicht Meister werden, aber man müsse im Finale auftauchen, beschreibt Varga den Anspruch des Vorarlberger Handballs.

"Es geht nur mit dem eigenen Willen" - Jeder einzelne Spieler müsse sich da auch selbst hinterfragen, was er dem Erfolg unterordnen will und muss, um auf dem Platz erfolgreich zu sein, meint Varga angesichts der Rückstände beider Ländle-Teams in den jeweiligen Viertelfinalserien.

Auch im Blick auf die herausfordernde Sponsorensituation in Vorarlberg für die Handballklubs wäre ein frühes Ausscheiden ein herber Rückschlag.

Professionelles Umfeld

Eines ist ein Vorarlberg jedenfalls gegeben, sei es in Bregenz oder in Hard: Die Infrastruktur, über die beide Vereine verfügen, suche in Österreich ihresgleichen, meint Varga. Die Voraussetzungen auf höchstem Niveau und erfolgreich zu trainieren, wäre auf jedn Fall gegeben.

Fokus auf die Jugendarbeit

Sowohl Hard als auch Bregenz würden über Top-Legionäre und junge Spieler verfügen, diese jungen Spieler gehörten aber auch eingesetzt, lässt Varga Kritik anklingen. Junge Spieler müssten die Chance erhalten sich auf höchstem Niveau zu beweisen, auch um mit den Top-Legionären ausgeglichene Kader vorweisen zu können. Eine starke Jugendarbeit ist laut Varga essenziell für den Erfolg in der Liga, und nennt als positives Beispiel die Arbeit von Wetswien. Die Talente gebe es sowohl in Hard als auch in Bregenz, sagt Varga ohne Namen zu nennen.

Die ganze Sendung vom Freitag

