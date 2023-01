Handball: Ländle-Teams stehen im Cup-Viertelfinale

Während der HC Hard gegen Vöslau souverän siegte, musste Bregenz auswärts beim HC Linz bis zum Schluss um den Aufstieg kämpfen.

Hard siegt problemlos

Nach einer ausgeglichenen Startphase in Hard setzten sich die Hausherren bereits bis zur 15. Minute klar mit 10:5 ab. Mit Treffern kurz vor der Halbzeit sorgten Pedragovic, Schmid und Raschle für eine klare 18:12-Führung. Nach der Pause kamen die Gäste mit einem starken 4:0-Lauf wieder auf zwei Treffer heran und brachten die Spannung zurück ins Spiel. Näher kamen die Vöslauer jedoch nicht und die Harder zogen am Ende mit einem souveränen 30:26-Heimsieg in das Viertelfinale des ÖHB-Cups ein.

Bregenz macht es spannend

In Linz lagen die Bregenzer in den ersten 20 Minuten meist ein bis zwei Treffer zurück. Das 13:14 durch Kotar brachte dann die erstmalige Führung. Nachdem die Linzer das Spiel rasch wieder zu ihren Gunsten drehen konnten und zwischenzeitlich drei Tore voran lagen, wurden beim Stand von 19:18 die Seiten gewechselt. Anders als in den ersten 30 Minuten lagen in der zweiten Halbzeit meist die Bregenzer ein bis zwei Treffer voran. Doch auch die Gäste konnten sich nicht entscheidend absetzen und so blieb das Duell bis zum Ende offen. Nach hektischen Schlussminuten brachten die Bregenzer den knappen 29:30-Sieg über die Zeit und stehen somit ebenfalls im Viertelfinale.