Handball-EM: Österreich erkämpft sich Rang 8

Das Österreichische Handball-Nationalteam sicherte sich mit einem Last-Minute-Remis (36:36) gegen Weißrussland den besten Endrang in der Geschichte.

Österreichs Kampf wird belohnt

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel ausgeglichen, wobei die Weißrussen stets zumindest einen Treffer und beim Stand von 34:30 kurz vor Schluss sogar vier Treffer in Front lagen. Doch die Österreicher kämpften sich in der Endphase wieder Tor um Tor heran. In der letzten Minute verhinderte Torhüter Bauer den 2-Tore-Rückstand und somit die Entscheidung. Im Gegenzug gelang Österreichs EM-Top-Scorer Nikola Bilyk vier Sekunden vor Schluss das 36:36.