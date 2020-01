Handball-EM: Österreich besiegt auch die Ukraine

Nach dem Auftaktsieg gegen Tschechien legte das Österreichische Handball-Nationalteam im zweiten Gruppenspiel mit einem 34:30-Sieg gegen die Ukraine nach.

Österreich dreht am Ende auf

In der zweiten Halbzeit sahen die Zuseher in Wien weiterhin eine enge Partie, in welcher sich die Ukrainer auch von einem erneut überragenden Bilyk einfach nicht abschütteln ließen. Erst gegen Ende schienen die Kräfte der körperlich starken Osteuropäer nachzulassen, was die Österreicher sofort ausnutzten. Mit einem 4:0-Lauf setzten sich Weber und Co. von 29:29 auf 33:29 ab, das Spiel war somit entschieden.