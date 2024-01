Handball-EM: Möstl sichert Österreich Auftaktsieg

Das Österreichische Nationalteam feierte zum Auftakt der Europameisterschaft auch dank eines überragenden Constantin Möstl einen verdienten 31:24-Sieg gegen Rumänien.

Bei der Handball-Europameisterschaft in Deutschland war Österreich heute zum ersten Mal gefordert. Angesichts der weiteren Gruppengegner Kroatien und Spanien musste gegen Auftaktgegner Rumänien unbedingt ein Sieg her. Ihren Teil dazu beitragen wollten die Torhüter der Ländle-Clubs Constantin Möstl (HC Hard) und Ralf Patrick Häusle (Bregenz Handball). Doch die Österreicher taten sich gegen die Rumänen, die in der Qualifikation zweimal besiegt wuden, in den ersten 30 Minuten sehr schwer. So wechselte die Führung mehrfach hin und her und Österreich hatte es vor allem einem starken Constantin Möstl im Tor zu verdanken, dass man zur Pause mit 15:14 in Führung lag.