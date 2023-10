Hand abgetrennt - Schwerer Arbeitsunfall in Kennelbach

Arbeitsunfall in Kennelbach: 49-jähriger Landwirt schwer verletzt.

Am Donnerstag, dem 5. Oktober 2023, gegen 11:30 Uhr verrichtete ein Landwirt in Kennelbach Holzhäckselarbeiten. Da die Maschine während der Arbeiten verstopfte, öffnete der 49-Jährige eine Wartungsklappe und griff mit der Hand hinein, um die Verstopfung zu lösen. Da der Holzhäcksler noch in Betrieb war, geriet das Auswurfrad in Bewegung und trennte dem Landwirt die linke Hand ab.