Hamsat Israilov in den Top 10 bei der CJU21-EM

Mit einem siebten Platz sorgte die Vorarlberger Equipe bei der Nachwuchs-Europameisterschaft in Georgien für einen versöhnlichen Abschluss.

Bei den 51. EKF-Europameisterschaften der Cadets, Juniors und U21, die dieses Jahr in Tiflis in Georgien ausgetragen wurde, platzierten sich zwei Vorarlberger in den Top 10. Insgesamt nahmen bei den kontinentalen Nachwuchsmeisterschaften 1160 Starter*innen aus 49 Nationen in 37 Kategorien teil.