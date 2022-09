Hammerlos für die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn

Im ÖFB-Cup kommt das stärkste Team Österreichs ins Ländle.

„Werden natürlich versuchen den übermächtigen Gegner so lange wie möglich zu ärgern. Doch die Meisterschaft und das Erreichen mit dem Titel in der 2. Liga hat in meiner Mannschaft oberste Priorität“, sagt SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Trainer Urs Mathis (63.). Die Auslosung für das Achtelfinale im ÖFB Cup der Frauen beschert dem Vorarlberger Zweitligist zum Jahresabschluss ein „Hammerlos“. Bundesligaklub SPG SCR Altach/FFC Vorderland gastiert beim Zweitligist SPG Geretsberg/Bürmoos.