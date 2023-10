Hämmerle Kaffee plant Expansion im Großhandel mit Hilfe eines vollautomatisierten Hochregallagers und regionaler Expertise. Das Familienunternehmen strebt eine verstärkte internationale Expansion an und erwartet eine Produktionssteigerung von 20 Prozent im Jahr 2023.

Effizienteres Hochregallager

Das kürzlich in Betrieb genommene vollautomatische Hochregallager bietet erhebliche Kapazitätserweiterungen für Hämmerle Kaffee. Mit einer Lagerhöhe von 22 Metern und Platz für 8.500 Paletten ist das Unternehmen in der Lage, seine Lagerkapazität zu verdoppeln. Die Implementierung einer speziell entwickelten Lagerverwaltungssoftware ermöglicht Echtzeitanalysen und eine effiziente Bestandsführung, was Zeit- und Transportaufwände reduziert und die Liefersicherheit erhöht.