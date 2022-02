Hämmerle fährt wohl auch im Teambewerb

Olympiasieger Alessandro Hämmerle will im Mixed-Bewerb der Snowboardcrosser am Samstag antreten.

Fährt er, oder fährt er nicht? Stunden nach dem Olympia-Coup kam der Medaillenhunger bei Alessandro Hämmerle doch wieder deutlich zum Vorschein. Hatte der Vorarlberger unmittelbar nach seinem Sieg noch offen gelassen, ob er im Mixed-Bewerb der Snowboardcrosser am Samstag (3.00 MEZ) antreten wird, so sagte er am späten Donnerstagabend: "Im Moment bin ich mir sicher, dass ich mit der Pia fahren werde."