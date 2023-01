"Hammergruppe" eröffnet die finale Phase

Im zweiten Halbfinale vom Wolfurter Hallenmasters wird die Hofsteighalle beben.

Hochspannung herrscht heute (ab 18.30 Uhr) bei der zweiten Halbfinalgruppe des Wolfurter Hallenmasters. Es ist das erste von insgesamt zwei „Hammerduellen“ in den vier Vorschlussrundengruppen. Mit den VN.at Eliteliga-Vereinen Hohenems und Hausherr Wolfurt, Vorarlbergliga Winterkönig Alberschwende, Landesligaklub Schwarzenberg und den beiden 1b-Teams von Hohenems (1. Landesklasse) und der SPG Egg/Andelsbuch kämpft ein starkes Sextett um die zwei Finaltickets. Mit dem Spiel von Hohenems I gegen die zweite Garnitur der Grafenstädter wird der Bandenzauber im neuen Jahr fortgesetzt. Beide Mannschaften von Jubilar VfB Hohenems treten erstmals im neuen Jubiläumsdress in Wolfurt auf und dann in weiterer Folge auch in der Meisterschaft inklusive aller Nachwuchsmannschaften. Und weil die beiden Torhüter Andre Breitfuß (25) und David Fussenegger (25) auf einen Einsatz in der Halle verzichten, wurde Benjamin Prock (31) wieder reaktiviert und gibt dort sein ungewolltes Comeback. Die starken Mittelfeldspieler Pierre Nagler (20), Özkan Demir (22), Nikola Potic (19) und Mert Can Ünal (18) sollen Hohenems dem Turniersieger von 2004 zur insgesamt zehnten Finalteilnahme verhelfen. Viele Zuschauer hoffen auf ein Weiterkommen von Hausherr Wolfurt. Der zweite Eliteligaklub im zweiten Halbfinale baut auf die Routiniers von Kapitän Simon Mentin (30), Martin Schertler (34) und Tormann Luka Hammer (24). Hohenems 1b mit Gastspieler David Sarc überraschte bisher im Turnier und könnte das Zünglein an der Waage sein. Mit Alberschwende, Schwarzenberg und SPG Egg/Andelsbuch 1b werden drei Mannschaften aus dem Bregenzerwald topmotiviert sein um am Dreikönigstag mit dabei zu sein. Grün wird heute in der Hofsteighalle zur Modefarbe, wenn Alberschwende, der Turniersieger von 2019, mit großer Unterstützung der Schlachtenbummler von mehr als hundert Anhängern, zum achten Mal in die Endrunde vorstoßen will. Allerdings bedarf es einer großen Leistungssteigerung gegenüber der Gruppenphase um das Ziel zu erreichen. Esref Demircan wird nicht als Gastspieler fungieren. Herausforderer Schwarzenberg mit Gastspieler Slobodan Mihajlovic (spielt bei SC Brühl St. Gallen) und den Neuerwerbungen Gökhan Acar (Wolfurt) und Fabio Brenner (Admira Dornbirn) will erstmals den Aufstieg unter die besten acht Hallenmannschaften realisieren. Einiges zuzutrauen ist der SPG Egg/Andelsbuch mit den Eins-Kickern Manuel Schneider (Tormann), Tobias Koch, Klemens Metzler, Kilian Umlauft und Sebastian Halder.TK